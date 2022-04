Menos detenções por álcool e menos acidentes na Madeira

Ao longo da última semana a Polícia de Segurança Pública deteve 17 condutores por condução sob efeito de álcool nas estradas da Madeira, menos 38 do que na semana anterior.

Além disso, entre os dias 22 e 28 de Abril ocorreram menos acidentes de viação, 56 face a 99 no período anterior.

Os sinistros ocorreram essencialmente no concelho do Funchal (30), e provocaram 15 feridos ligeiros e um grave, no Porto Santo.

Destaque ainda para 5 detenções por condução sem habilitação legal e 2 por desobediência.