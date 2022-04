Mais turistas mas menos dormidas em Março face a 2019

Os primeiros dois meses de 2022 já davam sinais fortes de que a recuperação dos níveis pré-pandémicos poderiam ocorrer a qualquer altura, mas agora em Março de 2022 já há pelo menos um indicador que o revela, o número de hóspedes entrados nas unidades de alojamento na Região Autónoma da Madeira superam os de Março de 2019. No entanto, as dormidas ainda estão um pouco em baixo, registando-se -1% face ao período antes da covid-19.

"Nos primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Março de 2022, estima-se a entrada de 120,7 mil hóspedes nos estabelecimentos, correspondente a 647,4 mil dormidas, o que se traduz em variações homólogas muito expressivas, de +529,1% e de +667,9%, respectivamente. Em Março de 2021, a actividade turística registou apenas 19,2 mil hóspedes entrados e cerca de 84,3 mil dormidas", salienta a Direcção Regional de Estatística da Madeira na estimativa rápida divulgada esta manhã.

"Estabelecendo uma comparação entre Março de 2022 e Março de 2019 (período pré-pandémico), observa-se que os números de hóspedes entrados aumentaram 4,4%, enquanto as dormidas na RAM registaram uma quebra de 1,0%", refere, atestando o escrito acima. Nos meses anteriores de 2022, a entrada de hóspedes tinha já sido igual, mas as dormidas ainda eram inferiores em mais de 15% em Fevereiro e superiores a 21% e 25%, respectivamente, em Janeiro.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em março de 2022, apresentaram um aumento homólogo de 833,1%, uma variação mais expressiva que a verificada a nível nacional (+543,2%)", especifica a DREM.

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal cresceram 208,9% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 103,9 mil (16,0% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 972,4%, situando-se em 543,5 mil. Note-se que, face a Março de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi positiva, de +65,3%, e negativa, de -8,0%, no caso das produzidas por residentes no estrangeiro". Os hóspedes entrados, em Março de 2022, com residência no País, totalizaram 31,9 mil, atingindo os 88,8 mil no caso dos residentes no estrangeiro", revela a DREM, confirmando que ao turismo da Madeira continua ainda a faltar muito do turismo estrangeiro que cá vinha até antes da covid-19. Ainda assim a recuperação é notável.

"No País, em Março de 2022, o mercado interno contribuiu com 1,3 milhões dormidas e aumentou 191,5%. Os mercados externos predominaram (peso de 67,5%) e totalizaram 2,7 milhões de dormidas (+1.435,6%)", acrescenta.