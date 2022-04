A importância das enzimas no nosso dia a dia

Como sabe, é aos alimentos que vamos buscar a grande maioria dos nutrientes que necessitamos para que o nosso organismo funcione bem e de forma correta. Contudo, para que tal possa acontecer, é importante reconhecer o papel das enzimas que são altamente cruciais, não só para ajudar a manter o equilíbrio do próprio organismo, como também para ajudar no processo da digestão.

O nosso corpo tem vários tipos de enzimas digestivas responsáveis pela quebra de diferentes elementos provenientes dos alimentos que ingerimos.

Mas para entender melhor todo este processo, a Newfood dá uma pequena ajuda.

Para que sejam corretamente absorvidos e aproveitados pelo nosso organismo, os alimentos passam por diversas etapas ao longo do sistema digestivo, num processo que tem início na boca. Por ação dos dentes, os alimentos são cortados, triturados, amassados e envolvidos por enzimas que têm como função principal convertê-los em formas mais facilmente absorvíveis pelo nosso organismo.

A amilase, por exemplo, auxilia na quebra do amido, transformando- o em maltose e em glicose.

A protease tem um papel importante na quebra das proteínas, convertendo-as em polipéptidos ou aminoácidos isolados.

Já a lípase atua sobre os lípidos, originando ácidos gordos e glicerol.

Por sua vez, a galactosidase tem um papel importante na quebra de hidratos de carbono simples e complexos.

Estas são apenas algumas das principais enzimas envolvidas no processo de digestão e absorção de nutrientes, mas o papel das enzimas no nosso organismo não fica restrito à sua função de auxílio no correto funcionamento do organismo e do processo digestivo, pois também aceleram reações químicas, intervêm no processo digestivo, facilitam a absorção dos nutrientes e ajudam a medir as reações metabólicas.

O nosso organismo tem a capacidade para produzir enzimas de forma natural, mas e se tal não acontecer?

Há fatores como por exemplo o envelhecimento, o stress ou os maus hábitos alimentares que podem potenciar uma diminuição dos seus níveis no nosso organismo, surgindo sintomas como gases, dor e desconforto abdominal que levam ao enfraquecimento do sistema imunitário e causam fadiga. Mas há formas de contornar esta situação!

Fique a saber que aumentar o consumo de alimentos como a papaia ou o ananás pode ser uma ajuda, dado que são fontes naturais de papaína e de bromelaína, respetivamente e estas duas enzimas desempenham um papel importante na quebra de proteínas e de outros nutrientes, tornando-os mais facilmente utilizáveis pelo nosso organismo.

Tomar um suplemento alimentar é uma excelente opção pois é uma ótima forma de conseguir obter as quantidades adequadas, seguras e eficazes de enzimas importantíssimas para o correto funcionamento do nosso organismo.

