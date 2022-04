Galeria Espaçomar inaugura exposição de Guida Ferraz no dia 29

A Galeria Espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugura no próximo dia 29 de Abril, às 12 horas, a exposição 'Quando as aves voavam… que solidão errante até chegar a ti!', da artista Guida Ferraz.

Nesta exposição, Guida Ferraz apresenta desenhos em técnica mista, maioritariamente, nas dimensões 100 cm X 70 cm, trabalhos esses realizados no seu ateliê em Lisboa, cidade onde reside desde há vários anos.

Poderão ainda ser apreciados outros dois trabalhos da artista, cedidos pelo MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Nas palavras da autora, estes são “exercícios de depuração da realidade, na utilização da fotografia digital tratada vectorialmente, (re)criada e estruturada com outros materiais numa composição de jogos de transparência e opacidade”.

Sobre a autora

Ana Margarida Ferraz nasceu em 1964, em Pemba (Moçambique). Veio para Portugal no ano de 1975. Fixou-se na Madeira até 1999. Na Ilha, estudou na Escola Secundária Francisco Franco e licenciou-se em Artes Plásticas/Pintura no ISAD/UMa e, paralelamente, dedicou-se ao ensino. No campo artístico participou em diversas exposições colectivas de artes plásticas na Madeira, Porto Santo, Lisboa, Porto, Beja e Macedónia. Fez cinco exposições individuais.

Está representada em diversas coleções públicas e privadas: MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e na Fundação da Juventude, no Porto.

Obteve o prémio Fotografia 92 (Fundação Berardo) e a Menção Honrosa no III Concurso Nacional dos Jovens nas Artes Plásticas – Francisco Wandschneider (Fundação da Juventude).

Actualmente, vive e trabalha em Lisboa.