Colégio dos Jesuítas recebe exposição sobre oceanos e alterações climáticas

A exposição pública 'Alterações climáticas e os oceanos do futuro”/"Climate Change and the Oceans of Tomorrow', organizada pelo Laboratório Marítimo da Guia (MARE-ULisboa) e em que participa o MARE-Madeira (o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente/Arditi), estará aberta ao público de 29 de Abril a 6 de Maio, na Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A exposição, que "visa dar a conhecer os impactos antropogénicos que os nossos oceanos enfrentam", já foi apresentada em Cascais, Leiria, Lisboa e Algarve.

Na Madeira resultada de um esforço de colaboração entre o MARE-Madeira, o Mare-ULisboa e o MARE-Politécnico de Leiria (PL).