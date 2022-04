Serviço de Nefrologia do SESARAM promove 'IV Jornadas de Nefrologia da Madeira'

O Serviço de Nefrologia do SESARAM promove, nos dias 28 e 29 de Abril, as 'IV Jornadas de Nefrologia da Madeira', no Hotel Meliã Madeira Mare.

O Serviço dirigido pelo médico nefrologista Gil Silva coordena todo o programa de doentes em terapêutica substitutiva da função renal da região, mantendo o seguimento estruturado dos doentes com transplante renal e um programa de vigilância e intervenção endovascular dos acessos nos doentes em hemodiálise.

Além da actividade assistencial, tem havido ainda a promoção da investigação e da formação que visa melhorar o conhecimento e a vida das pessoas com doença renais.