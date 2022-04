A Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal (IL) Madeira veio hoje a público recordar que a Região continua a 'pagar a factura' da "dívida do Governo Regional da Madeira".

"Os primeiros sinais da crise chegam em 2011. Primeiro às escondidas, depois abertamente, descobre-se que as escolas estão sem telefones por falta de pagamento, faltam medicamentos no hospital. No Verão, chega a notícia de que há uma dívida oculta. A dívida da Madeira, ou melhor, do Governo Regional da Madeira era superior a 6 mil e trezentos milhões de euros (...) O inquérito à dívida foi arquivado, mas isso não fez com que ela desaparecesse", aponta o partido em nota remetida esta quinta-feira, 28 de Abril , à imprensa.

"[A dívida] continua aí, a nos prejudicar o dia a dia. Somos nós, os contribuintes madeirenses, que a continuamos a pagar. Sempre que compramos alguma coisa, sempre que abastecemos a nossa viatura. Nos escalões do IRS", reforça a IL.

O partido aponta ainda 'baterias' ao executivo madeirense na questão do projecto das algas no Porto Santo, que "custou 45 milhões de euros" e "vai ser abandonado".

"Sabia que com os 6.300 milhões de euros da dívida, que nos obrigam a carregar com o PAEF, dava para fazer 140 projectos de algas… que não servem para nada?", desafia a IL.