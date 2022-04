Roma, de José Mourinho, e Feyenoord dão pequeno passo rumo à final da Liga Conferência

A Roma, de José Mourinho, deu um pequeno passo rumo à final da Liga Conferência de Futebol, ao empatar 1-1 em Leicester, tal como o Feyenoord, que recebeu e venceu o Marselha, por 3-2.

A equipa romana conseguiu surpreender o Leicester City na fase inicial da partida com uma entrada forte no jogo e um golo logo ao fim de um quarto de hora, por Lorenzo Pellegrini, a bater o guarda-redes Kasper Schmeichel.

A equipa romana esteve coesa a defender e com espírito de entreajuda notável, mas teve muitas dificuldades em sacudir a pressão do Leicester, porque raramente conseguiu acionar o contra-ataque.

Quando o Leicester chegou ao empate, aos 67 minutos, através de um autogolo de Gianluca Mancini, já tinha feito mais do que suficiente para o merecer e só não chegou ao triunfo ao minuto 78, porque o guarda-redes português Rui Patrício fez uma defesa monumental, a desviar a bola rematada pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho.

O médio português Sérgio Oliveira foi lançado por José Mourinho, aos 69 minutos, a render Nicola Zaniolo, e ainda obrigou Schmeichel a uma grande defesa, após um toque de calcanhar do avançado Tammy Abraham.

Na outra meia-final, o Feyenoord teve um começo fulgurante, com dois golos no espaço de dois minutos, aos 18 e 20, pelo avançado nigeriano Cyriel Dessers e pelo colombiano Luís Sinisterra, mas a reação forte do Marselha repôs tudo em pé de igualdade com os golos do avançado senegalês Bamba Dieng e do médio brasileiro Gerson, respetivamente.

No início da segunda parte, o central croata Duje Caleta-Car 'ofereceu' literalmente o terceiro golo ao Marselha, com um atraso curto para o seu guarda-redes intercetado por Cyriel Dessers, que 'bisou', e o resultado não sofreu qualquer alteração até final.

A eliminatória está totalmente em aberto após os jogos da primeira mão das meias-finais, mas a Roma tem a pequena vantagem de a decisão ter lugar no Olímpico da capital italiana e o Feyennord tem a pequena vantagem de um golo, mesmo considerando que o segundo jogo se disputa no Vélodrome.

Os jogos da segunda mão realizam-se na próxima quinta-feira, 05 de maio, a partir das 20:00 (hora portuguesa), com a Roma a receber o Leicester e o Marselha a ser anfirião do Feyenoord.