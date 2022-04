Benfica a um passo da 'final a quatro' da Liga Europeia de andebol

O Benfica ficou hoje perto de se apurar para a 'final a quatro' da Liga Europeia de andebol, com um triunfo caseiro por 36-29 aos eslovenos do Gorenje, na primeira mão dos quartos de final.

A perder por 18-16 no descanso, a equipa orientada por Chema Rodríguez efetuou um segundo tempo de 'luxo' e teve nos sérvios Petar Djordjic (nove) e Lazar Kukic (oito) os artilheiros de serviço, enquanto Ibrahim Haseljic (seis) foi o mais inspirado no Gorenje.

Com sete golos de vantagem conquistados no seu pavilhão, o Benfica visita à Eslovénia em excelente posição para 'carimbar' um lugar na 'final a quatro' da competição, num jogo da segunda mão aprazado para a próxima terça-feira, às 17:45 (horas de Lisboa).

Os primeiros minutos mostraram um Benfica apático e desinspirado ofensivamente, o que levou o Gorenje a colocar o resultado em 7-3 e a obrigar Chema Rodríguez a pedir um desconto de tempo para reverter o comportamento dos seus pupilos no encontro.

Passados só nove minutos de jogo, essa curta paragem fez bem à formação da Luz, que recuperou terreno e, também devido a sucessivos erros da turma eslovena, conseguiu passar para a frente do marcador, graças a um tento do capitão Paulo Moreno (12-11).

No entanto, o Gorenje respondeu com novo desconto de tempo e conseguiu recuperar a vantagem até ao final do primeiro tempo, que findou com 18-16 a favor da equipa da Eslovénia, mas rapidamente o Benfica voltou a unir esforços e a anular a desvantagem.

Com o resultado empatado em 24-24, as 'águias' ganharam ímpeto e impuseram um parcial de 6-0, que praticamente sentenciou o triunfo, dada a inspiração de Sergey Hernández na baliza no segundo tempo, a impedir qualquer tipo de reação contrária.

Embalados pelo público no pavilhão e pela dupla sérvia Lazar Kukic e Petar Djordjic, o Benfica continuou imparável e, com grande alma, ficou a um passo de voltar a cumprir história na Liga Europeia, com uma vitória por 36-29, que resta confirmar na Eslovénia.