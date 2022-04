Rui Abreu volta à Venezuela em Outubro para a inauguração do Santuário

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques, será inaugurado na segunda quinzena de Outubro próximo. O director regional das Comunidades e de Cooperação Externa anunciou que estará na cerimónia inaugural juntamente com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Outras figuras proeminentes bolivarianas e da Comunidade estarão presentes na inauguração, bem como representantes do Vaticano e do Governo da República.

O Santuário em Los Mirandinos, uma réplica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, é um projeto da imensa Comunidade Madeirense e lusodescendente, radicada em Los Teques, no Estado de Miranda.

“Esta magnífica obra é o resultado de uma grande vontade da Comunidade, é o resultado de uma grande paciência e uma enorme resiliência. Afinal o edifício está a ser construído há 14 anos”, sublinhou Rui Abreu.

Para o governante esta é a prova de que “a Comunidade está unida, é persistente, e não desiste facilmente dos seus objetivos, apesar das dificuldades que poderão surgiram ao longo desta quase década e meia”.

O projecto promovido pela Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima dos Altos Mirandinos, passou a ser uma obra de toda a comunidade. Os promotores estimam que 50 mil pessoas de várias nacionalidades tenham contribuído para a construção deste templo.

“Esta é uma obra notável do povo português, com vitrais únicos e uma réplica de Nossa Senhora de Fátima com 5 metros de altura. É uma obra que impressiona e impressionará, ainda mais, quando estiver concluída e for inaugurada”.