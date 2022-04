Fnac Madeira recebe inauguração da biblioteca itinerante

Ao celebrar o Dia Mundial do Livro, a FNAC Madeira em parceria com o Governo Regional criaram uma biblioteca ambulante, denominada “A MAGIA DA LEITURA”, que irá viajar pelas escolas da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia de inauguração, com entrada livre, terá lugar sexta-feira, dia 22 de abril, às 16h00 no Auditório da FNAC e contará com a presença do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

A pensar nos apaixonados pelos livros, na comunidade escolar e educativa, a FNAC em parceria com o Governo da Madeira recuperou uma antiga carrinha, transformando-a numa biblioteca itinerante com acervo literário específico e diversificado destinado a alunos do primeiro ciclo. O projeto procura trazer o conceito das antigas Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian que levavam os livros até às aldeias mais remotas do país e ilhas.

A sessão de inauguração contará com um momento de leitura realizado por Leda Pestana, embaixadora e coordenadora desta iniciativa nas escolas de primeiro ciclo da Região Autónoma da Madeira. Esta ocasião terá a presença de várias crianças a assistir, seguindo-se uma visita à Biblioteca, que se encontra estacionada no MadeiraShopping.