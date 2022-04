Rui Abreu visita quatro centros portugueses este sábado

No terceiro dia da deslocação oficial à Venezuela, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, mantém um encontro com o cônsul-geral de Portugal em Valência, e visita quatro instituições portuguesas, reunindo-se com os respectivos dirigentes.

Acompanhado pelos quatro conselheiros da Diáspora Madeirense, Aleixo Viera, Nelson Nunes, Gil Andrade Caldeira e João Andrade, o governante madeirense começa o dia com uma visita ao Centro Social Luso Venezuelano de Aurare Acarigua.

Segue-se uma reunião no Consulado Geral de Portugal em Valência. Depois a delegação estará com a Comunidade na Casa Portuguesa de Carabobo, no Centro Social Madeirense de Valência e na Casa Portuguesa de Estado de Arágua.

Este domingo, 24 de Abril, com uma agenda bem preenchida, destaque-se a deslocação de Rui Abreu ao Lar Geriátrico Luso Venezuelano de Maracay, onde será assinado o primeiro contrato-programa que prevê um apoio financeiro do Governo Regional a este lar de idosos, no valor de 3.500 euros, onde a maioria dos utentes é natural da Madeira.

Na sexta-feira, a comitiva esteve na cidade de Barquisimeto, onde visitou o Centro Luso Larense e o Centro Atlântico Madeira Club.