Francisco Abreu no Algarve para defender liderança na resistência de Espanha

Francisco Abreu, o piloto madeirense que é bi-campeão de Portugal de Velocidade e campeão ibérico de velocidade, vai estar no Autódromo Internacional do Algarve, para a segunda prova do Campeonato de Espanha de Resistência (GT-CER).

A prova decorre entre amanhã e o dia 1 de Maio e o piloto terá, uma vez mais, a seu lado Francisco Mora, estando ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 com as cores da Canon, Brisa, GTS, Onrising, Storytellers, Sonnic e do Clube Sport Marítimo.

A dupla vitória na sua categoria e a forma como a pontuação do campeonato está desenhada para equilibrar os vários modelos admitidos na competição, dá a Francisco Abreu e a Francisco Mora a liderança do campeonato. O Porsche 991 GT3 Cup 4.0 é preparado pela Veloso Motorsport, esteve irrepreensível na primeira prova da época no último fim-de-semana de Março.

Francisco Abreu, que se viu na impossibilidade de utilizar o carro do ano passado no Campeonato de Portugal de Velocidade 2022, decidiu-se pela internacionalização da sua carreira, tendo como objectivo claro repetir as vitórias obtidas em Valência e reforçar a liderança do campeonato, ainda por cima, numa pista que o piloto madeirense e Francisco Mora conhecem muito bem.

O Campeonato de Espanha de Resistência realiza seis jornadas, quatro duplas e duas com uma corrida. Cada prova das jornadas duplas terá duração de 50 minutos, mais uma volta. Nas passagens por Jerez de La Frontera e Barcelona, haverá apenas uma corrida com a duração de 2 horas, mais uma volta. Serão disputadas duas sessões de treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados em cada evento.

Francisco Abreu abordou esta prova: "Voltamos à competição, desta feita em Portugal no excelente Autódromo Internacional do Algarve e o objectivo para esta segunda jornada do GT-CER é o de sempre, tentar a vitória e reforçar a liderança do campeonato. Estamos preparados, o nosso Porsche 991 GT3 Cup 4.0 esteve aos cuidados da Veloso Motorsport e tanto eu como o Francisco (Mora) queremos lutar pelos primeiros lugares e conseguir mais um par de vitórias que reforce a liderança da competição."