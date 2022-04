EBS Gonçalves Zarco acolheu conferência sobre lixo e aves marinhas

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, recebeu ontem, dia 27 de Abril, a uma palestra intitulada 'O lixo e as aves marinhas', conduzida pelo biólogo marinho da Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves (SPEA), Tiago Dias.

Esta actividade inseriu-se no trabalho de projecto desenvolvido pelos alunos da turma 7.º3, sendo que os jovens tiveram a oportunidade de ficar a conhecer mais sobre a avifauna marinha do arquipélago da Madeira e dos Açores e de conversar sobre as principais ameaças a estas espécies marinhas.

Prevaleceu a mensagem: "A preservação destas espécies decorre não só de um trabalho científico organizado, mas também da acção concertada de todos", conforme destaca a organização.