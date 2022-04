Professores e alunos da Gonçalves Zarco em viagem à Croácia

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no âmbito do programa Erasmus +, está a desenvolver vários projectos de cooperação para a inovação e partilha de boas práticas, entre as quais o "Heritage on Stage", que leva um grupo de professores e alunos à Croácia.



Assim, duas professoras e cinco alunos encontram-se em mobilidade ca capital croata, Zagreb, a desenvolver o Projecto "Heritage on Stage", KA2, com o intuito de aprofundar o conhecimento das tradições e costumes dos países parceiros envolvidos, nomeadamente Itália, Turquia, Roménia e Bulgária.

Este projecto dá especial enfoque às lendas, símbolos, artesanato e danças tradicionais, promovendo, desta forma, a riqueza patrimonial e cultural de Portugal e sobretudo da ilha da Madeira.