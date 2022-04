Escola Gonçalves Zarco realiza Erasmus em Espanha através do projeto ‘Fit4thought’

Através do desenvolvimento de vários projectos de cooperação para a inovação e partilha de boas práticas da Escola Gonçalves Zarco, dois professores e três aluno encontram-se nas ilhas Canárias, juntamente com parceiros de Espanha, Croácia, Itália, Turquia e Polónia, no âmbito do projecto 'Fit4thought', em que desenvolvem o tema da saúde mental e física, sensibilizando a comunidade educativa para a importância das actividades desportivas e das doenças associadas ao sedentarismo e formas de prevenção.

A participação nestas actividades implica a disponibilidade dos professores e alunos que vêm na troca de experiências, nas boas práticas e na dinamização da cidadania europeia as grandes motivações para participar nestes eventos inesquecíveis.

Neste momento, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco dinamiza outros três projectos na área dos diretos humanos, do ambiente e dos costumes e tradições associados às danças e cantares, que implicam cerca de 16 escolas de vários países e cerca de 400 alunos directamente envolvidos em mobilidades.