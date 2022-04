Colisão em Santa Cruz provoca ferimentos em ambos os condutores

Os condutores dos dois veículos envolvidos numa colisão ocorrida esta tarde na Estrada do Aeroporto - troço paralelo à pista - são as únicas vítimas do acidente rodoviário. Os dois homens, ambos com cerca de 40 anos, queixavam-se de dores, um na zona lombar/dorsal, outro na zona abaixo do tórax.

Ambos foram socorridos e transportados às urgências pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.