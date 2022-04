Despiste na Avenida Luís de Camões causa um ferido

Um despiste no sentido ascendente na Avenida Luís de Camões, entre as 5 e as 6 horas desta quinta-feira, feriu pelo menos um jovem, que seria o condutor do veículo.

Ainda que as informações sejam escassas, testemunha no local informa que o acidente foi grave, destruindo parte do veículo ligeiro. O acidentado estará na casa dos 20 anos.

Foi levado para o hospital que fica na mesma estrada, tendo a PSP tomado conta da ocorrência.