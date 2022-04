Cafôfo chega a Londres para se “inteirar dos problemas”

Paulo Cafôfo já está em Londres para a sua segunda visita oficial às Comunidades Portuguesas. Depois de cinco dias em França, à chegada à capital londrina disse querer se “inteirar dos problemas”, alguns dos quais apontam no mesmo sentido: em Portland Place onde está o consulado-geral.

As listas de espera para marcação de actos consulares e a falta de recursos humanos são as principais queixas dos emigrantes que muitas vezes preferem vir à Madeira tratar desses mesmos assuntos. Cafôfo diz estar a par dessa realidade até por ouvir o descontentamento quando era presidente de Câmara do Funchal.

Agora na pele de Secretário de Estado promete “averiguar e encontrar soluções”, declarou há instantes tendo à sua espera o adido social da embaixada de Portugal em Inglaterra.

Mas nem só de Consulado marca agenda do Secretário de Estado. Amanhã o governante reunir-se-á com leader do council de Lambeth, [espécie de presidente da Assembleia Municipal] da área metropolitana inglesa com forte influência portuguesa.

Um pouco mais tarde visita o Centro Desportivo e Cultural de Londres e manterá contactos com vários empresários no denominado ‘little Portugal.