Bed Bugs, um pesadelo na sua cama

Cada vez mais os portugueses dão importância à qualidade do sono.

Através de um inquérito feito pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) constatou-se que 65% dos portugueses, com idades entre os 19 e 65 anos, estão insatisfeitos com a quantidade e qualidade do seu sono. Este grupo representa cerca de 82% da população ativa portuguesa.

É neste contexto que se insere o mercado do sono e descanso, os quais tentam cada vez mais atender aos problemas da sociedade atual.

Estamos a falar desde clínicas especializadas em terapia do sono, aplicações que monitorizam as horas dormidas, fármacos e também elementos que melhoram a qualidade do sono. Contudo existe um inseto pequenino que nos traz grandes problemas relativos à qualidade do sono e descanso. Estamos a falar dos percevejos ou bed bugs.

É impossível evitar uma infestação de percevejos, pois geralmente espalham-se por eventualidade, basta que haja condições propícias, ou seja, alimentação sanguínea, calor e esconderijo.

No entanto, há formas de reduzir a possibilidade de obter uma infestação. Antes de se hospedar ou se mudar para uma acomodação, verifique se há sinais de percevejos. Tenha em atenção os sinais ao redor da cama, como por exemplo, manchas pretas dos excrementos, pequenas manchas escuras, manchas de sangues e um odor diferente, enjoativo, prestando atenção especial às bordas do colchão e da cabeceira.

Evite colocar a bagagem diretamente na cama ou nos móveis, pois essa é a maneira mais fácil de os percevejos se prenderem aos seus pertences.

Se comprar móveis em segunda mão, não os leve sem verificá-los completamente.

Uma boa arrumação e limpeza também ajudará: deve aspirar e virar regularmente o colchão da cama e lavar a roupa, incluindo protetor do colchão, édredon e almofadas.

Uma equipa treinada e formada de modo a que saibam o que procurar quando estão a trabalhar nos quartos, irá ajudar a que detetem o problema antes que um hóspede o faça, protegendo assim a reputação da sua empresa.

A equipa de limpeza com um pouco de formação sobre pragas pode ser uma fantástica primeira linha de defesa contra infestações de percevejos.

Com a atual retoma do sector hoteleiro, bem como com a chegada das temperaturas mais elevadas, fluxos distintos de turismo, teremos as condições ideais para o surgimento em larga escala de infestação do Percevejo das Camas (Cimex lectularius).

As empresas com maior probabilidade de sofrer infestações de percevejos são hotéis e unidades de alojamento local.

Para estas empresas um regime de monitorização proactivo por uma empresa profissional de Controlo de Pragas pode ajudar a detetar os primeiros sinais.

Hoje, uma grande percentagem de percevejos da cama tem mutações genéticas, o que os torna resistentes aos inseticidas usados normalmente nas batalhas contras as pragas, logo isto implica que o controlo de percevejos seja muito específico, rigoroso e de âmbito profissional.

Os tratamentos “faça você mesmo” não resultam com esta praga, uma vez que apenas um percevejo pode dar origem facilmente a mais de 300 adultos e 1000 novos ovos em três meses, e pode sair caro.

Além do custo de substituição de móveis, colchões, toalhas e roupas de cama terá que fechar as áreas infestadas para um tratamento extensivo.

Na Exterminio, Higiene e Controle Lda, nunca paramos de estudar a biologia das pragas urbanas, pelo que introduzimos métodos ambientalmente sustentáveis para o seu controlo, recorrendo à mais recente tecnologia e formação incomparável, para que possamos proteger a sua casa, com um plano eficaz adequado às suas necessidades específicas, garantindo a eficácia dos serviços e a sua execução no mais curto espaço de tempo - Percevejos de cama (“Bed Bugs”) são Um problema de saúde pública!

O Controlo de Pragas é uma atividade que deverá atuar de acordo com o equilíbrio do Meio Ambiental e Ecológico e ainda integrar-se na Saúde Pública.

Os trabalhos desenvolvidos, tendo em vista o controlo de pragas como estas, deverão ser objeto de verificação rigorosa dos locais a controlar, assim como, de uma análise criteriosa dos produtos e métodos a utilizar.

Entre em contacto connosco!

291 930 500

www.exterminio.pt

Visite o nosso Facebook e Linkedin!

Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!