Fokina e Verdasco avançam, luso Nuno Borges superado por Tiafoe

Os tenistas espanhóis Alejandro Davidovich Fokina, quarto pré-designado, e Fernando Verdasco, lucky loser', apuraram-se hoje para os quartos de final do Estoril Open, enquanto o luso Nuno Borges não resistiu ao poderio do norte-americano Frances Tiafoe.

Diante do compatriota Bernabé Zapata Miralles, Fokina, finalista vencido no Masters 1.000 de Monte Carlo, impôs-se por 6-3 e 7-6 (7-5), ao fim de quase duas horas.

Nos quartos de final, Davidovich Fokina vai defrontar o norte-americano Frances Tiafoe, precisamente o 'carrasco' de Nuno Borges, que ainda deu luta ao vencer o segundo parcial, por 6-4, em resposta ao primeiro parcial perdido por 7-6 (7-4).

No derradeiro 'set', o número dois português, que recebeu um 'wild card' para jogar o quadro principal, foi 'esmagado' por 6-0, num encontro que durou uma hora e 57 minutos.

Com este desaire, o Estoril Open ficou sem lusos no quadro de singulares, depois dE o compatriota João Sousa ter sido afastado na terça-feira, pelo argentino Sebastián Báez.

O primeiro dia com sessão noturna, que opôs Fernando Verdasco a Pablo Cuevas, terminou com o triunfo do 'lucky loser' espanhol sobre o 'qualifier' uruguaio e parceiro de pares de João Sousa, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 15 minutos.

"Tinha muitas 'ganas'. Depois de ontem [terça-feira], Sem saber se o Diego [Schwartzman] iria desistir ou não. Falei com ele pessoalmente, respondeu-me que ia decidir ontem e, quando chegou aqui ao clube, disse-me que não ia jogar, porque estava muito cansado de Barcelona e que preferia descansar", revelou o veterano espanhol.

Verdasco, que perdeu na última ronda do 'qualifying' e foi 'repescado' diretamente para a segunda ronda do quadro principal depois do argentino, segundo cabeça de série, ter desistido evocando fadiga, contou que agradeceu a Schwartzman pela "nova e muito importante oportunidade".

"Assim, ganhas um encontro e estás nos quartos de final. Dada a minha posição, os pontos são muito importantes para entrar novamente no 'top 100'", notou o 118.º jogador mundial, que, nos 'quartos', irá defrontar o campeão em título, Albert Ramos-Viñolas.

O espanhol, sexto cabeça de série e 31.º da hierarquia ATP, ainda sofreu, mas bateu o coreano Soonwoo Kwon (71.º), pelos parciais de 5-7, 6-1 e 6-2.

Na vertente de pares, Borges voltou a entrar em 'court' para, ao lado de Francisco Cabral, bater o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, num jogo que tinha sido iniciado na terça-feira, mas que acabou interrompido por falta de luz natural, numa altura em que o marcador registava 6-3 e 3-6.

Hoje, a imparável dupla lusa -- ganhou oito títulos 'challenger' nos últimos 12 meses - ultrapassou os terceiros cabeças de série pelos parciais de 6-4, 3-6 e 10-5, em uma hora e 16 minutos.

Nos quartos de final, fase em que também estão o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Vénus, os primeiros cabeças de série do torneio de pares, Borges e Cabral vão defrontar os norte-americanos Nathaniel Lammons e Tommy Paul.