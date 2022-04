Albuquerque quer reunir-se com Ministro Pedro Nuno Santos

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deverá falar ainda hoje com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, com o propósito de acertar e acelerar o concurso que prevê assegurar a substituição das interligações por cabo submarino entre o continente e as regiões autónomas, bem como entre os respectivos arquipélagos.

A revelação foi feita esta tarde por Miguel Albuquerque, quando questionado sobre o atraso no procedimento para a substituição do cabo submarino.

“Eu, possivelmente hoje, vou ter uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas para acertarmos isso”, respondeu de pronto.

Albuquerque lembra que “essa redundância é de todo o interesse para a Região”. Sobretudo nesta fase de expansão tecnológica. “Com a cobertura que nós temos, antes do Verão, do 5G na Madeira, com o número de empresa tecnológicas que estão a vir para cá para a Madeira, é fundamental termos uma oferta no cabo que internacionalize a Madeira como um ‘hub’ tecnológico e para isso é necessário que o estado assegure essa ligação”, defendeu.

Mais ainda por considerer que “a mobilidade digital é hoje tão importante como a mobilidade marítima ou aérea. Talvez mais importante”, admitiu.

Daí o redobrado interesse de Albuquerque em sensibilizar o Ministro Pedro Nuno Santos para a necessidade se avançar com este processo.

“Vamos fazer todas as diligências de assegurar que essa redundância, que essa ligação por cabo, avance o mais rapidamente possível. Quer para a Madeira, quer para os Açores”, concretizou.