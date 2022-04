Patrocinador luso "surpreendido" com sucesso da Gresini

O administrador da OLI, empresa portuguesa que patrocina a equipa italiana Gresini no Mundial de MotoGP, mostrou-se "surpreendido" com o sucesso desportivo da parceria, pois já conta duas vitórias em quatro corridas do piloto italiano Enea Bastianini.

António Oliveira, de 31 anos, é o atual proprietário e administrador desta empresa fabricante de autoclismos e sistemas hidráulicos, sediada em Aveiro, e, em declarações à agência Lusa, admitiu que esta ligação ao MotoGP permitiu "aumentar o reconhecimento da marca".

Depois de dois anos de ligação com a equipa Gresini nas categorias inferiores do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo, a OLI chegou, pela primeira vez, à categoria rainha, a MotoGP, em 2022, desafiada pela equipa privada do antigo piloto Fausto Gresini, falecido em 2021 vítima de covid-19.

"Chegámos a esta parceria por sugestão de um nosso sócio italiano, até porque o mercado transalpino é um dos mais importantes para a nossa empresa, juntamente com o alemão, representando o maior volume de vendas", explicou António Oliveira.

O mesmo responsável revelou, ainda, ter sido desafiado por Fausto Gresini quando o antigo piloto decidiu criar a equipa de MotoGP.

"Decidimos avançar e, até agora, tem-se revelado uma decisão acertada", frisou o administrador da empresa, que este fim de semana acompanha a equipa italiana no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

Apesar da presença de um piloto português no campeonato, Miguel Oliveira (KTM), o responsável da OLI explicou que a escolha da equipa Gresini aconteceu devido ao seu caráter "privado e familiar".

"Chegou a ser equacionado [estabelecer uma ligação com Miguel Oliveira], mas ele está ligado a outro tipo de empresas, pelo que optámos pela Gresini", destacou.

A formação transalpina chegou a esta quinta ronda do campeonato na liderança do Mundial, com o piloto Enea Bastianini a somar 61 pontos e duas vitórias nas quatro corridas já disputadas, algo que "surpreendeu" António Oliveira.

"Não esperava. Ao longo dos três anos de parceria nunca tínhamos tido duas vitórias. Para a própria Gresini foi uma surpresa", admitiu, revelando que, na corrida de domingo, estará a torcer por uma vitória de Bastianini.

O administrador desta empresa nascida em 1954 diz que "enquanto Bastianini se mantiver em primeiro", tem "todo o interesse em que ganhe".

"Mas obviamente que também ficarei satisfeito se o Miguel [Oliveira] ganhar", destacou.

Apesar de "até ter mota", António Oliveira não se considera "um aficionado" deste desporto. Contudo, admite que a presença no Campeonato do Mundo permitiu "aumentar os contactos com a marca", apesar de isso ainda não se ter transformado "num aumento das vendas".

"Este fim de semana já recebemos, inclusivamente, contactos da Indonésia a perguntar pelos nossos produtos, pois a equipa é muito querida lá", contou.

O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).