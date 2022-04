'Machico Activo' está de regresso

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, a Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) parece ter reunidas as condições para retoma do projeto "Machico Ativo", já no próximo dia 2 de Maio.

Com cerca de 150 "utentes" regulares e mais de 500 avaliações realizadas na última edição, a ADRAP presente, nesta sexta edição da iniciativa continuar a reforçar o contributo na promoção da prática regular da actividade física e na adopção de estilos de vida saudáveis.

Desta forma, a ADRAP com os apoios da Câmara de Machico, Junta de Freguesia de Machico, AMDpT e Farmácia do Engenho irá proporcionar de forma gratuita a toda a população de Machico, a avaliação de vários parâmetros de saúde por uma equipa de enfermeiros e professores de Educação Física, bem como uma caminhada na primeira segunda feira de cada mês.

À semelhança dos anos anteriores será oferecida a todos os participantes a Caderneta da Atividade Física com uma Tabela de Mérito, de forma a premiar os participantes à medida que forem atingindo determinados objetivos. Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo e o cenário tende a agravar-se nos próximos anos.

"Para além disso, somos dos países em que os idosos apresentam maiores taxas de sedentarismo e de obesidade. Na Madeira esta realidade não é diferente. O aumento da longevidade da população representa uma conquista, mas encerra também um enorme desafio e responsabilidade para a nossa sociedade: garantir à população um envelhecimento com autonomia, saúde, qualidade de vida e felicidade, de modo a que todos possamos viver mais e melhor!!

Pequenos gestos no dia a dia podem fazer a diferença de uma vida!", adianta ainda a nota enviada pela colectividade de Machico.

'Machico Activo' regressa assim já na próxima segunda, dia 2 de Maio, entre as 17 e as 19 horas junto ao Fórum Machico.