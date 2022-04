Orquestra de Jazz do Funchal pela primeira vez no Centro de Congressos da Madeira

A Orquestra de Jazz do Funchal (OJF) actua, pela primeira vez, no Centro de Congressos da Madeira, no dia 30 de Abril, num concerto integrado nas comemorações do Dia Internacional do Jazz.

O espectáculo contará com a presença de um maestro especial – o solista, arranjador e contrabaixista Zé Eduardo – mas também prestará homenagem ao compositor Cole Porter.

‘Night and Day’, ‘Just One Of That Thing’ e Love for Sale’ são alguns dos destaques musicais presente neste concerto.

Fundada em 2019, pelos irmãos Alexandre Andrade e Francisco Andrade, a OJF - sediada no Funchal - desenvolve um projecto “de linha única na cena Jazzistica da Madeira, trabalhando em clássicos de big band com músicos de jazz, amadores e músicos clássicos locais”, informa o comunicado enviado à redacção.

Os bilhetes para o concerto que terá início pelas 21 horas podem ser adquiridos: no Museu do Café, Fórum Madeira, no Centro de Congressos da Madeira (no dia do concerto duas horas antes) ou na recepção do Casino da Madeira até ao dia do concerto.

Os ingressos terão o valor de 15 euros e 10 euros para os associados e estudantes da AJMMP. A entrada é gratuita para crianças menores de 12 anos.