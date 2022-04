I Feira do Livro de Santa Cruz terminou com Violante Matos e Varejenta

A I Feira do Livro de Santa Cruz chegou ao fim esta segunda-feira, 25 de Abril, com a apresentação do livro 'De memórias nós fazemos', da escritora Violante Saramago Matos, seguida da actuação do projecto Varejenta.

Os livreiros não abriram as suas tendas devido a ameaça de mau tempo, mas as actividades previstas na tenda montada na Promenade dos Reis Magos realizaram-se normalmente.

O evento decorreu durante seis dias e onde marcaram presença os alunos das escolas, livreiros, famílias, turistas e curiosos nas mais diversas iniciativas, concretamente apresentações de livros, conversar literárias, teatro, música, performances e oficinas criativas entre outras.