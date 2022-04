Preço do gasóleo sobe hoje nos postos de abastecimento do continente

O preço por litro de gasóleo deverá subir hoje quatro cêntimos nos postos de abastecimento do continente, mantendo-se o da gasolina, segundo perspetiva o Governo da República, que decidiu manter inalteradas as taxas do ISP. "Segundo dados de mercado, o preço do gasóleo deverá registar uma subida de quatro cêntimos por litro na próxima semana, prevendo-se a manutenção do preço por litro da gasolina", referiu o Ministério liderado por Fernando Medina em comunicado.

Tendo por base esta evolução do preço do litro de gasóleo, o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP deveria resultar numa descida de 0,6 cêntimos por litro de gasóleo e a manutenção na gasolina. Porém, e "considerando que atualmente se verifica um desvio acumulado de 2,2 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo", a descida resultante da aplicação da fórmula (0,6 cêntimos por litro de gasóleo) "é descontada ao referido desvio, não se concretizando assim a alteração às taxas do ISP", disse o ministério. No caso da gasolina, o desvio é, neste momento, de 0,9 cêntimos por litro, mantendo-se a taxa inalterada.

Na Madeira, os preços dos combustíveis vão registar ligeiras descidas nesta semana. As reduções variam entre os 4 e os 6 cêntimos por litro, de acordo com o despacho conjunto dos secretários regionais das Finanças e da Economia, que fixa os preços máximos a praticar no nosso arquipélago.