Concurso Regional de Arte Floral marcou arranque das comemorações da Festa da Flor

O Adro da Igreja de São Roque recebeu hoje o Concurso Regional de Arte Floral.

Esta iniciativa, que é dinamizada pela Casa do Povo de São Roque, marcou o arranque das comemorações da Festa da Flor.

No total, participaram 15 as Casas do Povo no evento.

O concurso tem como objectivo impulsionar a arte floral, com a utilização de flores naturais ou secas, de produção regional, bem como, incentivar a aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos participantes dos cursos de arte floral, ministrados pelas Casas do Povo da Região.

A secretária regional com a tutela do Desenvolvimento Local, Rita Andrade, mostrou-se satisfeita pelo facto de terem regressado as grandes festividades.

“É um grande satisfação estarmos de volta às grandes festividades e poder constatar o excelente trabalho realizado pela Casa do Povo de São Roque na organização deste evento", frisou.

Temos aqui 15 Casas do Povo, o que simboliza o empenho, o gosto e a paixão com que estas instituições promovem as suas freguesias. O que cada Casa do Povo trouxe para exibição é o que a freguesia tem de melhor para mostrar. Há trabalhos fantásticos, pelo que a decisão do júri será, certamente, difícil”. Rita Andrade

A governante realçou ainda o papel fundamental dos formadores das Casas do Povo: “Não poderia deixar de enaltecer o trabalho dos formadores ao longos destes anos, pois, sem vocês, seria impossível organizar um evento desta qualidade".

Uma palavra ainda para a Orquestra de Bandolins da Madeira que fez parte integrante deste evento ao realizar o momento musical de excelência “como há muito já nos habituou”.

E foi na sequência da participação da Orquestra de Bandolins, que Rita Andrade fez questão de relembrar que “daqui a oito dias, pelas 20 horas, no Cais 8, Praça do Povo", realizam-se as comemorações do Dia do Trabalhador. Um evento que contará com Vânia Fernandes, acompanhada pela Orquestra de Bandolins.

No final do concurso, a Casa do Povo vencedora do Concurso Regional de Arte Floral foi a do Jardim da Serra. O segundo lugar foi atribuído à Casa do Povo da Tabua, e o terceiro à de Santo António da Serra.