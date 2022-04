CMF inicia comemorações do 25 de Abril com concerto da Orquestra de Cordofones

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) inicia amanhã as comemorações do 25 de Abril, com um concerto da Orquestra de Cordofones, que se realiza, pelas 20 horas, no Auditório do Jardim Municipal.

Esta é a primeira actuação ao vivo da recentemente criada Orquestra de Cordofones, com cerca de 30 jovens músicos, sob a direcção artística do professor e músico Roberto Moniz.

O concerto marca também o regresso dos eventos ao ar livre no Auditório do Jardim Municipal, após a requalificação e obras de manutenção no espaço.

O repertório será inteiramente com temas de Abril.

Recorde-se que no dia 25 de Abril, pelas 10 horas, decorrerá, na Sala da Assembleia da CMF, uma actuação de Tiago Sena Silva e Lino Ornelas. Também nesse dia acontecerá uma conversa, intitulada '25 de Abril: Entre Gerações', com vários participantes, que será transmitida em directo na página de Facebook do Município do Funchal.

Por fim, no dia 29 de Abril, pelas 19 horas, realizar-se-á, no Museu A Cidade do Açúcar, um concerto de Mariana Camacho.