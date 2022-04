Concurso de artes visuais dá origem a exposição colectiva

O Concurso Internacional de Artes Visuais ‘Tesouros da minha terra’, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, culminará com a realização de uma exposição colectiva, integrada na Semana Regional das Artes’2022, a realizar-se numa galeria na cidade do Funchal.

As inscrições ainda decorrem, podendo participar neste concurso crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos, que frequentem estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, de qualquer país.

Em nota enviada às redacções, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia refere que “este é um concurso no âmbito do desenho/pintura, direccionado a crianças do ensino pré-escolar e ensino básico, que tem por objectivo principal a valorização das Artes Visuais na componente artística do currículo e na formação integral da criança”.

A mesma fonte dá conta de que este concurso, que agora assume um âmbito internacional, revela, até ao momento, “uma excelente e diversificada adesão, tendo já recebido trabalhos oriundos de vários países como a Eslováquia, Roménia, Bulgária, India, Polónia e Cazaquistão”.