Escola do Caniço inaugura bebedouros vencedores do concurso 'Bairro Feliz'

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço comemora amanhã, dia 22 de Abril, o Dia Mundial da Terra.

Para assinalar a efeméride, entre outras actividades, serão inaugurados os dois bebedouros, vencedores da edição de 2021 do concurso 'Bairro Feliz', da loja Pingo Doce da Cancela.

A ideia é "apelar ao consumo de água da rede, diminuindo a utilização de água engarrafada", explica o estabelecimento de ensino em nota de imprensa.

A comunidade educativa terá também a oportunidade de presenciar o hastear da Bandeira Azul, pelo trabalho desenvolvido pela escola no ano passado.

Os alunos do 1.º ano irão ainda representar uma peça de teatro de cariz ambiental.

Nestas comemorações estarão presentes entidades do poder local.