Temperatura negativa voltou ao topo da ilha

A temperatura do ar no ‘topo’ da ilha da Madeira voltou a descer a valores negativos na madrugada deste domingo. No Pico do Areeiro o valor extremo da temperatura mínima situou-se nos -0.2ºC. Foi a terceira vez na última semana com a temperatura mínima do ar a descer abaixo de zero, depois de na terça e quarta-feira, dias 19 e 20, a mesma estação meteorológica do IPMA ter registado mínimas de -0.4ºC.

Já o maior valor da temperatura mínima hoje registado (até às 10:00) foi de 16.2 ºC, no Funchal/Lido. Este domingo a máxima mais alta esperada é de 21ºC no Funchal e localidades costeiras da costa Sul, assim como, em Porto Santo.