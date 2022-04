Abril não sofre de falta de identidade, falta-lhe antes modernidade

Na véspera dos 48 anos da Revolução de Abril de 1974, não deixo de constatar o quão prisioneiros estamos de conceitos do passado, manietados por tiques daqueles que se proclamam donos da liberdade. Portugal evoluiu, integrou-se na União Europeia, na persecução de um caminho democrático e de respeito pelos direitos humanos. Ainda que com deficiências e laivos de autoritarismo dos poderes instalados, somos hoje livres de expressar a nossa opinião e de fazer escolhas, certas ou erradas, mas da responsabilidade de cada um.

O 25 de Abril é momento de homenagem a quem lutou para que hoje sejamos livres; um momento de partilha com as gerações mais novas que nem sequer imaginam outra realidade que não a que vivem no momento presente. Mas antevejo já o cinzentismo das cerimónias de amanhã. Portugal evoluiu, a forma de comunicar Abril, não! Não se trata de sofrer de falta de identidade, Abril sofre de falta de modernidade.

Porque alguns partidos e personalidades se arrogam seus proprietários, intransigentes face a ideias divergentes, para as gerações mais novas a Revolução faz parte apenas dos anais da história, porque impenetrável devido ao mesmo discurso bolorento.

O 25 de Abril é um conceito evolutivo, assente num pilar democrático e de respeito pelos direitos fundamentais. Quase meio século depois, tenho dúvidas que os jovens o percebam. Não porque não queiram ou por desinteresse, mas porque não se identificam com a linguagem.

Confrontados hoje com uma guerra absurda na Ucrânia, perpetrada por um líder autocrático, saudosista de um passado de que todos nos devemos envergonhar, que invadiu um país independente, torturando o seu povo, alguns dos que se intitulam donos da nossa Revolução deixam cair a máscara - se é que algum dia a tiveram -, demonstrando que, sem o 25 de Novembro, Abril teria sido a porta de entrada para uma outra ditadura.

Amanhã, na Assembleia da República, na casa da nossa democracia, celebraremos Abril em Portugal. O foco principal dos políticos eleitos deve ser que futuro queremos para o nosso País, que legado iremos deixar aos nossos filhos, à geração vindoura. Mas que nesta celebração de Abril esteja também a referência à determinação e resiliência do povo ucraniano, que, tal como nós, não desiste da sua Pátria. E neles recordemos os valores da liberdade e da democracia que queremos ativos em Portugal.

Assistiremos a discursos cravados de hipocrisia, gravados há 48 anos por gente de cravo na lapela, com a palavra liberdade como credo, mas que por fanatismo ideológico não é capaz de condenar esta invasão bárbara de Putin. Será assim o Partido Comunista, mas também o Bloco de Esquerda.

Da minha parte, agradeço a todos os que lutaram, lutam e praticam todos os dias a liberdade - de todos os quadrantes políticos e da sociedade civil -, liberdade essa que não podemos ter como consumada e irreversível. Há ditadores perto de nós, vestidos na pele de democratas, até ao dia em que deixam cair a máscara e tornam visível a sua índole, em toda a sua sinistra magnificência.

Celebremos Abril, com amor a Portugal, defendendo sempre a liberdade e a democracia.