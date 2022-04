Luís Fernandes foi o melhor madeirense no MIUT 22

Luís Fernandes festejou há pouco a vitória do melhor atleta português e madeirense na dura prova dos 115 quilómetros do Madeira Island Ultra Trail 2022 (MIUT).

Natural do Porto da Cruz, o atleta do ‘Ludens Clube de Machico, concluiu a prova com a excelente nono lugar da classificação geral, tendo registado o tempo de 14:35.07 horas , a percorrer os trilhos entre o Porto Moniz e Machico.

Esta é a maior edição de sempre do MIUT, com um total de 3.212 atletas, oriundos de 60 países, fazendo desta uma das competições desportivas de maior cartaz da promoção da Madeira.

Neste 13.º ano do ultra trail regional, a competição compõe-se por cinco distâncias: a prova principal de 115 km (entre Porto Moniz e Machico, que arrancou à meia-noite de sábado), a etapa de 85 km (entre São Vicente e Machico, que teve início às 7 horas da manhã), a de 60 km (entre a Boaventura e Machico, com arranque pelas 8 horas), a de 42 km (entre o Monte e Machico, que se iniciou às 11 horas) e a de 16 km (entre o Porto da Cruz e Machico, com início às 7 horas).