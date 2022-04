CDU vai apresentar voto de protesto pela falta da sessão solene do 25 de Abril na CMF

Na próxima sessão da Assembleia Municipal do Funchal, que se realiza no dia 27 de Abril, a CDU vai apresentar um voto de protesto pela decisão do Executivo funchalense em não celebrar com uma sessão solene o 25 de Abril.

O partido considera que o Funchal vai "marcar a diferença pela negativa, contrariando o que acontece por todo o País" quando são várias as iniciativas já anunciadas integradas nestas celebrações.