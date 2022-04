Martim Lima conquista torneio Clube de Golf Santo da Serra Taboadella

Realizou-se hoje no Clube de Golf Santo da Serra (CGSS), a 1.ª edição do torneio Vínico CGSS / Taboadella, uma parceria entre o clube, a empresa Copo, Distribuição de Vinhos Unipessoal, Lda, que distribui os novos vinhos da Quinta Nova – Taboadella.

Cerca de 70 golfistas inscreveram-se no torneio para desafiar o percurso Machico –Desertas, na modalidade de 'Stableford' individual (95% handicap). A prova é Pontuável para as Ordens de Mérito NOS 2022.

Quanto aos resultados, destaque para três jogadores das escolas de formação do Clube no top 5, e um jogador Supersenior que já foi Vice-Campeão da Madeira Absoluto em 1995, e vencedor da Taça do Clube nessa década. Martim Lima, golfista sub-14 do CGSS com handicap de jogo 25, e novato nestes torneios dos adultos, foi o grande vencedor do dia, concluiu o percurso com 91 pancadas, menos 6 pancadas do seu handicap, convertendo em 42 pontos.

Na 2ª posição da geral, Francisco Carvalho Gouveia, golfista sub-21 do CGSS fez 79 pancadas, 4 pancadas baixo do seu handicap convertendo em 40 pontos. A fechar o pódio, João Andrade golfista Super senior com handicap de jogo 28, defendeu 25 de handicap com um excelente resultado de 39 pontos. De referir ainda o empate pontual das melhores Senhoras em campo com 38 pontos, o critério de desempate da melhor 2ªvolta favoreceu July Franco com 38 pontos.

Depois do jogo, os golfistas foram convidados a efectuar uma prova de vinhos, seguida de almoço e entrega de prémios.

Resultados por categorias:

Na categoria dos Seniores (Masc. +50anos), Mário Aguiar com 38 pontos;

Na categoria dos Super Seniores (Masc. +65anos), João Andrade;

Na categoria das Senhoras (Fem. +19anos), July Franco com 38 pontos;

Na categoria Homens (Masc. 19 – 49 anos), Francisco Carvalho Gouveia;