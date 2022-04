Secretaria do Ambiente relança Roteiro de Geodiversidade da Ponta de São Lourenço

Para assinalar o Dia Mundial da Terra e do Património Geológico, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas irá relançar esta sexta-feira, 22 de Abril, o Roteiro de Geodiversidade da Ponta de São Lourenço na Quinta do Lorde, pelas 15h30.

A Ponta de São Lourenço integra a Rede de Monumentos Naturais criada pelo Governo Regional em Março de 2021. O roteiro é composto por nove geossítios, dos quais oito integram o Monumento Natural da Ponta de São Lourenço.

Confira os geossítios:

Ponta do Bode 1; Ponta do Bode 2; Dunas da Prainha; Prainha; Miradouro Ponta do Rosto; Nossa Senhora da Piedade (Cone); Porta d´Abra e Estreito. A Ponta de São Lourenço possui outras áreas classificadas, tais como: Parque Natural da Madeira; Rede Natura 2000; Área SIC Cetáceos e como 'Important Bird Area', classificada pela BirdLife International, por ser um local de nidificação de algumas aves marinhas protegidas, como a Cagarra, a Alma-negra, o Roque-de-castro e o Garajau-comum.