Norte-americanos na frente do MIUT

Os líderes do ranking mundial de trail running, Jim Walmsley e Courtney Dauwalter estão na frente da prova rainha da edição de 2022 do Madeira Island Ultra Trail.

Depois da 'tiro de partida' dado à meia noite de hoje no Porto Moniz os atletas norte-americanos lideram o 'pelotão' da prova dos 115 quilómetros, e depois de já terem passado cinco dos 10 postos de abastecimentos que compõem o percurso até à meta, instalada na praça do Fórum em Machico.

Jim Walmsley tem andado sempre na frente em termos absolutos, com o francês Thibaut Garrivier e o suíço Jean-Philippe Tschumi a serem os mais directos adversários.

O norte-americano de 32 anos, foi o primeiro a chegar ao posto n.º 7, instalado no Pico do Arieiro, com um tempo de prova de 09:44:19 horas. Já o francês e segundo com uma desvantagem de 14.29 minutos, após o controlo 7, enquanto o suíço continua colado ao atleta francês, estando com uma desvantagem de 15.13 minutos do líder.

Foto João M. Faria

Já no sector feminino a grande vencedora do MIUT, em 2019, Courtney Dauwalter, lidera, tendo sido a primeira atleta a passar o controlo no Curral das Freiras pelas 08:09.21 horas. A francesa Audrey Tanguy é segundo, com o tempo 08:45.41, enquanto a atleta da Suíça Kathrin Goetz ocupa o terceiro lugar (08:54.01)

Foto DR

Nota ainda para o madeirense Luís Fernandes, que é o melhor atleta português em prova. O atleta, da casa, do Ludens Clube Machico, já controlou no posto 5, no Curral das Freiras com o tempo de prova de 07:47.23 horas.