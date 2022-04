CMF aposta no Jardim Municipal para ser palco de grandes eventos culturais

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visitou esta tarde as obras de requalificação do auditório do Jardim Municipal, que considera ser uma “grande sala ao ar livre” que a cidade recuperou e que agora está preparada para receber “muitos pedidos” para dinamizar o espaço.

Esta obra que estava prevista ser realizada em quatro meses, mas que acabou por ser executada num período de meio ano, contou com um investimento de 50 mil euros para procedimentos na área exterior, na pintura da fachada e para a instalação de um acesso aos camarins para pessoas com pouca mobilidade, tornando esta a primeira grande intervenção que ali foi realizada desde 1992, ano da sua inauguração.

“É a recuperação de mais um espaço cultural e de mais um espaço que vamos oferecer à cidade do Funchal para a dinamização de eventos culturais”, afirmou, explicando que o primeiro evento está previsto para o próximo fim-de-semana, no dia 23, no âmbito das comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril e, logo depois, em Maio, também o Jardim Municipal vai acolher a ‘Festa do Desporto Escolar’.

Estas obras significaram, sobretudo, um investimento em termos de segurança e de prevenção deste local, principalmente para as pessoas que actuavam aqui e que não tinham condições

Pedro Calado aproveitou ainda para destacar que esta obra também foi feita com o intuito de “evitar a utilização indevida do espaço”, estando desse modo previsto a projecção de luzes durante a noite de forma a “fazer com que as pessoas evitem permanecer" durante o horário nocturno.