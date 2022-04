Jim Walmsey é o grande vencedor do MIUT’2022

Jim Walmsey é o grande vencedor da edição de 2022 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

O atleta norte-americano não só dominou por completo a prova dos 115 quilômetros como também realizou um tempo 'canhão', de 12:58.27 que passa agora a ser recorde da distância no evento internacional madeirense.

De referir que o recorde da distância (MIUT-115) era de 13:05.44 horas, alcançada pelo francês François D’Haene, na edição de 2017.

O líder do ranking mundial (ITRA), apresentou-se numa excelente forma nesta prova, que começou à meia-noite no Porto Moniz, para ser coroado em Machico, com toda a justiça e num evento que é o seu primeiro em 2022 no que concerne a participações internacionais de ultra trail.