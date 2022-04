Para Nuno Batista o prémio melhor praia da europa é uma responsabilidade para o futuro

Praias do Porto Santo, está em primeiro lugar, e Seixal, ocupa a terceira posição, entre as melhores da Europa, segundo o site “European Best Destinations”.

“Sem dúvida que no futuro aquilo que temos de fazer é - como no projeto do ‘LIFE DUNAS’ e o reconhecimento que tivemos relativamente à ‘BIOSFERA’ - salvaguardar que estes prémios que com certeza estão ligados também, a esta distinção que recebemos agora da melhor praia da europa, têm de ser continuados e têm de existir. As pessoas têm de aprender, reconhecer e valorizar os mesmos”, disse o Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

“Tenho a certeza que o ‘LIFE DUNAS’ e aquilo que está ser feito tem um impacto muito grande naquilo que é a visão das pessoas”, acrescentou o autarca ao DIÁRIO.

“Aquilo que fazemos para salvaguardar e acima de tudo, aquilo que fazemos para dar condições para todos aqueles que cá vivem e aqueles que nos visitam consigam usufruir da praia, sendo que sofram o menos possível. A praia tem de ser protegida, porque sendo o nosso maior bem, sem a praia seria difícil pensarmos em Porto Santo”.

Para Jordão Alves da Agência de viagens “DUNAS”, este prémio é muito bom para o Porto Santo: “É impecável termos a melhor praia da europa e uma das melhores do mundo. Ser reconhecido como a melhor da praia da europa é ótimo para a ilha”.

“A nossa praia é muito para as famílias: é muito bom para crianças, principalmente agora nestas alturas de férias de Páscoa e de verão, é uma praia que toda as pessoas escolhem pela sua segurança, pelas águas límpidas e sua temperatura, é tudo um chamariz impecável”, disse ao DIARIO, Jordão Alves.