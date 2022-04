O corpo do homem que caiu esta tarde no miradouro do Pináculo já foi localizado e será retirado por via marítima.

Para o local já foi empenhada a embarcação da estação salva vidas do Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, está também no local a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública.