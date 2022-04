A aviso de vento forte volta a confirmar-se nesta terça-feira particularmente ventosa nas regiões montanhosas e extremos da ilha da Madeira.

De acordo com os registos obtidos pelos anemómetros das estações meteorológicas do IPMA na Região, hoje, até às 09:00, foram já registadas rajadas de até 107 km/h, no Pico Alto, e de 100 km/h, nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça. Vento que continua a soprar também forte em Santa Cruz, com a estação meteorológica no Aeroporto da Madeira a registar na última hora rajada de até 84 km/h.

Significativo é também o vento no Porto Moniz, onde o valor extremo chegou aos 71 km/h.

Assinale-se que estes quatro registos correspondem ao aviso amarelo para o vento que está em vigor até às 18:00.