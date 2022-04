O filho do homem que caiu ao final da tarde de hoje no miradouro do Pináculo sentiu-se mal e foi transportado há instantes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Neste momento estão no local 18 elementos desta corporação, entre eles a equipa de resgate em montanha.

A PSP também está presente.