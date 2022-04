Ponta do Pargo derrotada nas meias-finais feminina do play-off

Prosseguiu hoje, o Play-off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina 2021-2022, com a realização da segunda mão das Meias-finais da competição, na qual a equipa madeirense da Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo viajou até à Ilha Terceira (Açores) para defrontar a equipa do GDCS Juncal, para o segundo confronto de decisão da qualificação para a Final do Campeonato.

O equilíbrio voltou a ser a palavra de ordem neste encontro, depois da eliminatória disputada no passado dia 12 de março, onde a equipa da Calheta tinha sido batida por 2-3, desfecho que se veio a repetir no jogo de hoje, significando o afastamento da competição nesta ronda.

A formação madeirense entrou a vencer no encontro, com a dupla Melinda Ciurcui/Olga Chramko a triunfar, por 3-2, frente a Janet Effiom/Raquel Andrade, ao que a equipa açoriana respondeu com duas vitórias individuais, com Melinda Ciurcui e Stefanie Christensen a não conseguirem contrariar as suas adversárias. A atleta Olga Chramko venceu Raquel Andrade, por 3-1, igualando o marcador a dois pontos, tendo Tatiana Garnova vencido Stefanie Christensen, no derradeiro confronto.

A equipa orientada pelo treinador Leandro Vieira vê-se assim afastada nestas Meias-finais do Campeonato, numa boa prestação da equipa madeirense, que tem vindo a representar a Região no principal escalão nacional feminino.

Na outra Meia-final, a União Sebastianense igualou o marcador frente ao CTM Mirandela, após triunfo por 3-1, na segunda mão da eliminatória. O encontro de desempate será realizado amanhã.

Já nos masculinos, também decorreu a disputa do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2021/2022, com a formação da Associação Desportiva Galomar a receber a Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo, em encontro referente à 20ª jornada.

A equipa da ADC Ponta do Pargo venceu por 3-2, passando agora a somar 45 pontos na tabela classificativa, na terceira posição, com a AD Galomar a atingir os 30 pontos, no sexto lugar.