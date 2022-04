Ponta do Sol promove passeios intergeracionais ao Porto Santo

A Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou, esta segunda-feira, que irá proporcionar, a partir do próximo mês de Maio, passeios intergeracionais ao Porto Santo.

"Estas viagens são importantes no combate à solidão e exclusão dos idosos, dão oportunidade para descobrirem novos lugares e permite-lhes socializar e estabelecer relações com os restantes viajantes. Queremos promover o papel dos avós e das lembranças que serão criadas com os seus netos, ou com outro familiar que os acompanhe”, destaca a presidente Célia Pessegueiro citada em nota de imprensa.

De momento estão previstas três datas para a realização destas viagens: 9 de Maio, para a freguesia da Ponta do Sol (Monte, Livramento e vila); 18 de Maio, para a freguesia dos Canhas; e 6 de Junho para a freguesia da Ponta do Sol (Lombada e Lugar da Baixo) e freguesia da Madalena do Mar.

Estas viagens são destinadas a residentes do concelho da Ponta do Sol com idade igual ou superior a 60 anos e seus acompanhantes.

As inscrições estão decorrem entre hoje (dia 18 de Abril) e a próxima sexta-feira (dia 22), na Loja do Munícipe, na Vila da Ponta do Sol. E

Consoante o número de inscrições, haverá a possibilidade de surgir uma nova data.