Lotação (uma vez mais) esgotada no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está hoje com lotação esgotada, uma vez que estão quatro navios atracados, o último dos quais chegou ainda não tinha nascido o sol.

O 'The World', transatlântico que acaba de fazer a travessia desde o porto de Bridgetown, na ilha caribenha de Barbados, juntou-se aos outros três que já cá estavam desde ontem. Este navio de luxo acabou de fazer oito portos em dois oceanos e atravessar o Canal do Panamá, devia ter chegado ontem às 23h00 e saída hoje às 18h00, mas por causa deste 'atraso' só sai pelas 21 horas desta sexta-feira rumo a Gibraltar.

Antes disso, pelas 18h00, sairá o 'Marella Explorer', que chegou à Madeira ontem de manhã (8h30), completando assim mais de 33 horas atracado, o que dá mais do que tempo aos seus passageiros para explorarem a ilha.

Também o 'Le Lyrial', o mais pequeno (em tonelagem de arqueação bruta) dos quatro, chegou há cerca de 24 horas (pelas 13h00 de ontem), mas só vai sair já noite serrada, pelas 22h30 rumo a Sevilha.

Por fim o 'Hanseatic Spirit' também acostou a noite passada, pelas 22h30, e só sai amanhã pelas 18h00 rumo ao Porto Santo, naquele que é um navio do género expedicionário.

A juntar a este cartaz no Porto do Funchal, está o navio-ferry 'Lobo Marinho', que só sai hoje ao final da tarde rumo à ilha do Porto Santo.