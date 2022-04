Portos do Funchal e Porto Santo contabilizam 21 escalas em 8 dias

Os Portos da Madeira emitiu hoje uma nota de imprensa no qual dá conta que as infra-estruturas do Funchal e Porto Santo "contabilizam nesta semana da Páscoa, de domingo dia 10 até amanhã, 21 escalas de navios de cruzeiros", totalizando "11.556 passageiros e 8.032 tripulantes", calcula.

Refere a nota da APRAM que "o Porto do Funchal tem estado, todos os dias, cheio nesta semana da Páscoa". E acrescenta que "a este movimento junta-se também as 7 escalas de megaiates/veleiros com escala não só no Porto do Funchal como no Porto Santo e no Caniçal".

Cotando a presidente da APRAM, Paula Cabaço, a nota refere que esta considera que "tem sido um período excelente para os nossos portos. Estamos muito perto dos números de escalas de 2019. A nível do movimento de passageiros ainda não e vai levar mais algum tempo, certamente a situação irá mudando, conforme a pandemia for perdendo força. Além disso, muitos dos navios que nos têm visitado são mais pequenos e isso, naturalmente, reflete-se no movimento global de passageiros".

Assim, contabiliza, "nesta semana, passaram pelos Portos do Funchal e Porto Santo, os navios 'World Explorer', 'Europa 2', 'Club Med 2', 'AIDAnova', 'Scenic Eclipse' (estreia), 'Le Champlain', 'Vasco da Gama', 'Norwegian Epic', 'Hanseatic Inspiration', 'Le Dumont D'Urville', 'Marella Explorer', 'Sea Cloud Spirit', 'World Voyager' e 'Mein Schiff 3'".

Amanhã, domingo de Páscoa, "são esperados no Porto do Funchal, logo pela manhã, o 'Mein Schiff 4', o 'Seven Seas Voyager' e, novamente, o 'Scenic Eclipse'", sendo que o primeiro "chega às 06h00 de Ponta Delgada, com 1.304 passageiros e 764 tripulantes. Fica na Madeira, 32 horas, e parte no dia seguinte às 14h00, com destino à ilha de La Palma. O 'Seven Seas Voyager' está no Funchal, por volta das 06h45. É proveniente de Lisboa e nele viajam 427 passageiros e 454 tripulantes. Às 17h00 navega para a ilha de La Palma, após uma escala de 11 horas na região. De Lisboa, vem o 'Scenic Eclipse', um pequeno navio de seis estrelas, que chega por volta das 07h00, com 152 passageiros e 166 tripulantes. Fica no Porto do Funchal durante 18 horas e sai à 01h00 de segunda-feira, para a ilha de Porto Santo", resume.