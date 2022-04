Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta segunda-feira, 11 de Abril. Os avisos emitidos na madrugada deste domingo estavam em vigor, inicialmente, até às 6 horas de amanhã.

Com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 18 horas locais de amanhã, a Capitania do Funchal recomenda, aos proprietários e armadores das embarcações, "que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

Segundo as informações do IPMA, a ondulação na costa norte da ilha será com ondas de noroeste com 3 a 4 metros de altura, aumentando para 4 a 5 metros a partir da madrugada. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros de altura, sendo 2 a 4 metros na zona oeste.