A Câmara Municipal do Funchal anunciou, esta tarde, o programa para assinalar a comemoração do 25 de Abril, que vai contar com dois concertos de músicos madeirenses e um encontro-conferência de gerações na Assembleia Municipal.

As celebrações iniciam-se no sábado com um concerto da Orquestra de Cordofones no auditório do Jardim Municipal, seguindo-se, no mesmo dia, do encontro-conferência ‘25 de Abril: Entre Gerações’, na Assembleia Municipal, às 10 horas. As comemorações encerram no dia 29, com outro concerto, desta feita de Mariana Camacho, no Museu A Cidade do Açúcar, pelas 19 horas.

Este é um programa feito com a preocupação de pluralismo e diversidade, dando particular atenção aos mais jovens, visto que, mais do que celebrar o passado, o objectivo é centrar-se, sobretudo, no futuro, de modo, a chegar às gerações mais jovens. Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Para assinalar a efeméride, um dos pontos fortes será o encontro-conferência '25 de Abril: Entre Gerações', que vai contar com a moderação do jornalista da RTP-Madeira, Paulo Jardim, na sala da Assembleia Municipal, e que vai contar com a transmissão na página de facebook da autarquia, bem como no canal digital 'Na Minha Terra'.

Neste encontro, vão participar: David Caldeira, 74 anos, engenheiro químico e gestor hoteleiro; Paulo Rodrigues, 51 anos, professor Associado na Faculdade de Letras de Artes e Humanidades da UMa, Coordenador Científico do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais; Cristiana Nunes, 23 anos, enfermeira e actriz, membro do Teatro Bolo do Caco; e ainda Júlia Nóbrega, 17 anos, aluna do curso profissional Artes do Espetáculo do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode.

O que se pretende é debater e salientar a importância do 25 de Abril, da democracia e liberdade, fazendo o contrapondo com o período da ditadura, ouvir a opinião das pessoas Pedro Calado

No entanto, as comemorações do 25 de Abril iniciam-se já no sábado, pelas 20 horas, com um concerto com reportório de Abril, da Orquestra de Cordofones, no Auditório do Jardim Municipal. De acordo com Pedro Calado, "esta será primeira actuação ao vivo da recentemente criada Orquestra de Cordofones, com cerca de 30 jovens músicos, sob a direcção do professor e músico, Roberto Moniz", para além de que também vai marcar o regresso dos eventos no auditório do Jardim Municipal, que nos últimos seis meses sofreu obras de requalificação.

O terceiro momento do programa municipal de comemorações da 'Revolução dos Cravos' será o concerto de Mariana Camacho, no Museu A Cidade do Açúcar, que se vai realizar no dia 29 de Abril, às 19 horas. A artista madeirense, que este mês esteve, em cena, como criadora e intérprete musical no Teatro Nacional D. Maria II, escolheu um reportório para o concerto que irá, naturalmente, reflectir canções de Abril. De referir ainda que também vão estar presentes os seus pais, os músicos, Rui e Helena Camacho, numa alusão à transmissão geracional dos valores do 25 de Abril.